2019-12-18T14:04:53+03:00
Происшествия

Петербурженку обманула «невестка», попросив деньги на операцию онкозаболевания

Неизвестная женщина рассказала пенсионерке, что ее сын тяжело болен
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Пенсионерку обманула на 360 тысяч незнакомка, представившаяся женой ее сынаПенсионерку обманула на 360 тысяч незнакомка, представившаяся женой ее сынаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Пожилая жительница Петербурга стала жертвой собственной наивности. Днем во вторник, 17 декабря, 88-летняя женщина отдала незнакомке крупную сумму денег, думая, что передает средства на серьезную операцию для своего сына. Однако, представившаяся «невесткой» дама, просто обманула старушку, скрывшись вместе с деньгами.

- Днем 3 декабря 88-летняя пенсионерка шла домой и к ней подошла на улице незнакомка лет 30-35. Она поинтересовалась у старушки, если ли у нее родственники на Украине. Та ответила, что там у нее живут племянницы и двое сыновей. Тогда женщина заявила, что она жена одного из них, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Незнакомка рассказала, что сейчас ее сын в Петербурге, в больнице и ему срочно нужна операция из-за онкологического заболевания. Наивная старушка всплеснула руками и позвала женщину к себе в квартиру, чтобы отдать «невестке» 360 тысяч рублей на операцию. Та поблагодарила пенсионерку, заявив, что через пять месяцев вернут все деньги до копейки.

Только вечером пенсионерка созвонилась с племянницей, чтобы узнать подробности болезни сына. Однако оказалось, что все живы и здоровы.

После заявления, 18 декабря, было возбуждено уголовное дело. «Невестку», ушедшую с деньгами, разыскивает полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Петербуржцам рассказали, как правильно выбрать елку на Новый год
Стас Барецкий объявил Грету Тунберг своей дочкой и решил забрать ее в Россию
Все новые троллейбусы поставки 2019 года вышли на линию в Петербурге
Отца-насильника многодетной семьи из Химози отправят на психиатрическую экспертизу
В Эрмитаже выбрали лучшую елочную игрушку
Петербурженку обманула «невестка», попросив деньги на операцию онкозаболевания
В Карелии при травле вшей в школе пострадали дети
Петербуржец порезал ножом консьержку дома на Петроградке
Лося, сбитого в Юнтолово, «усыпили» тремя выстрелами в голову
На парковке у церкви на Выборгском шоссе столкнулись пять машин
В страшной аварии на КАД сгорели легковушка и автобус
Около 4 килограммов марихуаны в холодильнике нашли у наркодельцов в Петербурге
Депутаты утвердили Максима Соколова на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга
В Петербурге готовятся закрыть дамбу из-за угрозы наводнения
«Гостеприимный» хозяин изнасиловал женщину в Ленобласти, угрожая ей ножом
Вместо черной икры петербуржцу продали 13 кг пластиковых шариков
Выезд из Красного села в Петербург намертво встал в пробку
В Петербурге может быть побит температурный рекорд
СКР опроверг информацию о том, что поводом для проверки многодетной семьи, где насиловали дочь, стала мать
От Шушар до Купчино запустят «Чижика»
На Пионерской улице водитель разбил прокатный «Порше»
Организатора теракта в петербургском метро неожиданно перевели из «Крестов» в СИЗО «Горелово»
В Кировском районе обнаружили гаражи с 10 тоннами контрафактной водки
Под Гатчиной «Лада» влетела под движущийся поезд