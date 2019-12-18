Петербурженку обманула «невестка», попросив деньги на операцию онкозаболевания

СЕГОДНЯ 14:04 2019-12-18T14:04:53+03:00

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Пожилая жительница Петербурга стала жертвой собственной наивности. Днем во вторник, 17 декабря, 88-летняя женщина отдала незнакомке крупную сумму денег, думая, что передает средства на серьезную операцию для своего сына. Однако, представившаяся «невесткой» дама, просто обманула старушку, скрывшись вместе с деньгами.

- Днем 3 декабря 88-летняя пенсионерка шла домой и к ней подошла на улице незнакомка лет 30-35. Она поинтересовалась у старушки, если ли у нее родственники на Украине. Та ответила, что там у нее живут племянницы и двое сыновей. Тогда женщина заявила, что она жена одного из них, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Незнакомка рассказала, что сейчас ее сын в Петербурге, в больнице и ему срочно нужна операция из-за онкологического заболевания. Наивная старушка всплеснула руками и позвала женщину к себе в квартиру, чтобы отдать «невестке» 360 тысяч рублей на операцию. Та поблагодарила пенсионерку, заявив, что через пять месяцев вернут все деньги до копейки.

Только вечером пенсионерка созвонилась с племянницей, чтобы узнать подробности болезни сына. Однако оказалось, что все живы и здоровы.

После заявления, 18 декабря, было возбуждено уголовное дело. «Невестку», ушедшую с деньгами, разыскивает полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU