2019-12-18T14:45:26+03:00
Общество

В Эрмитаже выбрали лучшую елочную игрушку

Первое место заняла шестилетняя девочка с Кубы
Лилия КОЗЛОВА
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В Эрмитаже Петербурга выбрали самую лучшую елочную игрушку / Фото: Государственный ЭрмитажВ Эрмитаже Петербурга выбрали самую лучшую елочную игрушку / Фото: Государственный Эрмитаж
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В Государственном Эрмитаже подвели итоги новогоднего конкурса на самую лучшую елочную игрушку. Во вторник, 16 декабря, в главном музее Петербурга состоялось торжественное награждение победителей. За главный приз боролись 512 работ, присланных со всего мира. Главной темой стало 255-летие Эрмитажа. Сотня лучших работ, присланных на конкурс, украсили большие ели в фойе Эрмитажного театра.

- Больше всего было игрушек от петербуржцев – 122 экспоната, и 44 игрушки от участников из Ленинградской области. Самому молодому участнику конкурса было 4 года, а самому взрослому – 72, - рассказал Юрий Берестов, меценат и руководитель компании «Айра».

Первое место в конкурсе заняла игрушка «Куба в Эрмитаже», сделанная шестилетней Евой Хендрикс с Кубы. Второе место досталось восьмилетней школьнице Ашуре из Грозного за стилизованную малахитовую шкатулку. Третье место получила юная петербурженка Дарья Сямтомова (6 лет) за игрушку «Головоломка», посвященную творчеству Кандинского. Все они получили призы от Международной школы дизайна (IDS) – сертификаты разного номинала на обучение по выбранным программам.

При создании украшений больше всего участники конкурса вдохновлялись эрмитажными котами и знаменитыми часами «Павлин». Также многие конкурсанты из южных городов пытались воспроизвести произведение «Танец» Матисса. У петербуржцев и москвичей оказалась востребована техника квиллинг, а также вышивка, бисер, текстиль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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