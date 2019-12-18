Все новые троллейбусы поставки 2019 года вышли на линию в Петербурге

СЕГОДНЯ 15:04 2019-12-18T15:04:52+03:00

Транспорт вышел на маршруты в центре и на юге города

Изменить размер текста: A A

Все новые троллейбусы вышли на маршруты в центре и на юге Петербурга. Как сообщили в среду, 18 декабря, в Горэлектротрансе машины модели БКМ-321 поступили в парки № 1 и 2, заменив транспорт более ранних лет.

- 16 «классических» троллейбусов, полностью низкопольных, присоединились к 125 троллейбусам с увеличенным автономным ходом, закупленным в предыдущие годы, - рассказали в компании городского транспорта.

Все новые троллейбусы имеют запас автономного хода не менее 150 метров, который позволяет им проезжать даже по обесточенным участкам, объезжать препятствия на маршруте или ДТП, отсоединившись от контактной сети. Салоны оснащены оборудованием, с помощью которого проезд можно оплачивать бесконтактными банковскими картами, Единой картой петербуржца. Также имеется система «Говорящий город», система видеонаблюдения, радиоинформаторы, бегущие строки, wi-fi и медиакомлпексы, интегрированные с РАСЦО, датчики пассажиропотока. Кроме того, в салонах есть встроенные USB-разъемы для зарядки мобильных устройств.

Новый транспорт можно встретить на центральных маршрутах № 5 и 22, а также на юге на маршрутах № 15, 24, 26, 29, 36, 39, 44.

ИСТОЧНИК KP.RU