Стас Барецкий объявил Грету Тунберг своей дочкой и решил забрать ее в Россию
Популярный в середине 90-х годов и подзабытый ныне петербургский шоумен Стас Барецкий решил хайпануть на имени шведской эко-активистки Греты Тунберга и поднять свою популярность. Для этого он объявил юную шведку...своей дочерью.
- Я не знаю, что я буду делать дальше! Меркантильного интереса у меня нет! Но я знаю одно- Грета это моя дочь! И мать ее настоящая тоже из России, из Питера, уехавшая в Швецию с мужиком! - заявил на своей странице в соцсетях Барецкий.
По его версии, там Грету Тунберг усыновила ее нынешняя семья. Шоумен уже заявил, что нашел адвоката, который сможет заняться его делом и доказать отцовство. Для этого понадобится генетическая экспертиза.
Впрочем, на счету Барецкого немало экспрессивных заявлений, одна только идея съемок фильма «Брат-3» с участием Ивана Краско, Кирилла Терешина «руки-базуки» и других звезд кино и шоу-бизнеса. Правда сами они участия в проекте не подтвердили.
Вряд ли и «отцовство» Греты Тунберг имеет под собой хоть какое-то реальное основание.
ИСТОЧНИК KP.RU