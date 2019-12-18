Стас Барецкий объявил Грету Тунберг своей дочкой и решил забрать ее в Россию

СЕГОДНЯ 15:44 2019-12-18T15:44:57+03:00

Вряд ли Грета Тунберг хоть раз слышала имя Стаса Барецкого. Фото: Александр ГЛУЗ / GLOBAL LOOK PRESS

Эксцентричный шоумен утверждает, что у него был роман с матерью шведской эко-активистки

Изменить размер текста: A A

Популярный в середине 90-х годов и подзабытый ныне петербургский шоумен Стас Барецкий решил хайпануть на имени шведской эко-активистки Греты Тунберга и поднять свою популярность. Для этого он объявил юную шведку...своей дочерью.

- Я не знаю, что я буду делать дальше! Меркантильного интереса у меня нет! Но я знаю одно- Грета это моя дочь! И мать ее настоящая тоже из России, из Питера, уехавшая в Швецию с мужиком! - заявил на своей странице в соцсетях Барецкий.

По его версии, там Грету Тунберг усыновила ее нынешняя семья. Шоумен уже заявил, что нашел адвоката, который сможет заняться его делом и доказать отцовство. Для этого понадобится генетическая экспертиза.

Впрочем, на счету Барецкого немало экспрессивных заявлений, одна только идея съемок фильма «Брат-3» с участием Ивана Краско, Кирилла Терешина «руки-базуки» и других звезд кино и шоу-бизнеса. Правда сами они участия в проекте не подтвердили.

Вряд ли и «отцовство» Греты Тунберг имеет под собой хоть какое-то реальное основание.

ИСТОЧНИК KP.RU