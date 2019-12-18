Петербуржцам рассказали, как правильно выбрать елку на Новый год

СЕГОДНЯ 15:55 2019-12-18T15:55:25+03:00

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До наступления Нового года осталось совсем немного времени и многие уже начали готовить свои дома к празднику. Главным украшением всегда становится елочка. Однако в МЧС петербуржцам напомнили, что выбирать ее надо с толком, так как она должна быть не только красивой, но и безопасной. Для начала надо определиться, какую елку вы хотите приобрести – настоящую или искусственную.

- Елка не должна загромождать собой всю комнату и мешать проходу людей. Для проверки качества ствола рекомендуется стукнуть комлем по земле. Если вследствие этого действия на землю сильно посыпались иголки, то такое дерево брать не стоит, - пояснили в МЧС Петербурга.

Если елка была куплена заранее, то до наступления праздника лучше всего ее держать на холоде, вывесив за окно или поставив на балконе. А вот, в случае, приобретения живой красавицы 31 декабря, то сразу вносить ее в теплое помещение, устанавливать и украшать ни в коем случае нельзя: от такого перепада температур елка может заболеть и погибнуть. Если мороз на улице ниже 10 градусов, не несите елку сразу в квартиру, дайте ей постоять в подъезде минут 20, чтобы она оттаяла.

Искусственную елку нужно выбирать тоже тщательно. Предпочтительно выбирать металлические подставки, так как они наиболее крепкие и устойчивые. Также нужно ее понюхать - некоторые из них имеют очень резкий и к тому же вредный химический запах, а также подергать за иголочки. Они не должны деформироваться или осыпаться.

ИСТОЧНИК KP.RU