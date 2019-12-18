Оформление витрин к Новому году в Петербурге согласуют за три дня

СЕГОДНЯ 16:10 2019-12-18T16:10:55+03:00

Отказ могут получить украшения, которые занимают слишком много места на тротуаре

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В Петербурге, 18 декабря, определили новый срок для согласования новогодних украшений для представителей бизнеса. В течении предпраздничного месяца заявка на оформление витрин будет рассматриваться в течение трех рабочих дней. Напомним, что необходимость согласования праздничного оформления фасадов появилась в 2015 году.

- При соответствующих обращениях районные власти в оперативном режиме должны связываться с заместителем председателя Комитета по градостроительству и архитектуре – главным художником Алексеем Мором. Комитетом по градостроительству и архитектуре согласование будет проводиться в максимально сжатые сроки, - сообщили в Смольном.

При этом бизнесмены могут получить отказ, если новогодние конструкции будут слишком широкими, так как они могут мешать проходу людей. Также представители районных администраций сообщили, что случаев применения штрафных санкций в отношении предпринимателей за несогласованное размещение новогоднего убранства в этом году не было.

ИСТОЧНИК KP.RU