2019-12-18T16:10:55+03:00
Общество

Оформление витрин к Новому году в Петербурге согласуют за три дня

Отказ могут получить украшения, которые занимают слишком много места на тротуаре
Лилия КОЗЛОВА
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Бизнесменам Петербурга установили срок согласования новогодних украшенийБизнесменам Петербурга установили срок согласования новогодних украшенийФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Петербурге, 18 декабря, определили новый срок для согласования новогодних украшений для представителей бизнеса. В течении предпраздничного месяца заявка на оформление витрин будет рассматриваться в течение трех рабочих дней. Напомним, что необходимость согласования праздничного оформления фасадов появилась в 2015 году.

- При соответствующих обращениях районные власти в оперативном режиме должны связываться с заместителем председателя Комитета по градостроительству и архитектуре – главным художником Алексеем Мором. Комитетом по градостроительству и архитектуре согласование будет проводиться в максимально сжатые сроки, - сообщили в Смольном.

При этом бизнесмены могут получить отказ, если новогодние конструкции будут слишком широкими, так как они могут мешать проходу людей. Также представители районных администраций сообщили, что случаев применения штрафных санкций в отношении предпринимателей за несогласованное размещение новогоднего убранства в этом году не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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