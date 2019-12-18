Петербуржец получил «условку» за угон иномарки и попытку украсть алкоголь

СЕГОДНЯ 16:36 2019-12-18T19:30:47+03:00

Пьяный мужчина взял машину в автосалоне, чтобы просто покататься

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В Петербурге вынесли приговор мужчине, который угнал машину, чтобы просто покататься. В среду, 18 декабря, Невский районный суд наказал хулигана, назначив ему два года лишения свободы условно за угон чужой машины.

- 10 апреля 2019 года подсудимый взял с витрины магазина в доме 16 по Народной улице две бутылки крепкого алкоголя и попробовал его вынесли мимо кассы, игнорируя при этом просьбу сотрудника магазина остановиться, - сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Однако выпить бесплатно у мужчины в тот вечер не получилось, так как его задержал сотрудник магазина.

Месяц спустя, 2 мая, он сел в машину, принадлежащую автомобильному салону, нажал кнопку зажигания мотора и уехал. При этом у мужчины не было ни права брать машину, ни управлять ей.

Около 4 часов ночи его задержали в состоянии алкогольного опьянения, о чем был составлен акт.

Подсудимый Егоров вину признал полностью.

Суд назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года, условно с испытательным сроком 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU