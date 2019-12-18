Автомобилистам Петербурга напомнили о штрафах за сбитых диких животных

СЕГОДНЯ 17:58 2019-12-18T17:58:01+03:00

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За последнюю неделю в Петербурге произошло два серьезных ДТП, в которых под машины попали дикие животные. Первое ЧП произошло 16 декабря. Автомобилист сбил семью кабанов. Второе – 17 декабря. Серьезно пострадал лось. К сожалению, сохатый получил крайне серьезные травмы, из-за чего его пришлось усыпить. В связи с этим Росприроднадзор напомнил петербуржцам о том, как следует вести себя в подобных ситуациях с дикими животными.

- В случае ДТП с дикими животными, следует вызвать сотрудников дорожной полиции и скорую, если требуется медицинская помощь пассажирам или водителю автомобиля. Далее следует проинформировать профильные ведомства субъектов, отвечающие за осуществление надзора за объектами животного мира. В Петербурге это комитет по природопользованию, А Ленобласти – комитет по охране, контролю, и регулированию использования объектов животного мира, - сообщили в Росприроднадзоре.

Специалисты проведут оценку состояния животного. Если его можно спасти, его отправят на лечение в центры реабилитации животных, если полученные повреждения не поддаются лечению, животное усыпляется.

Также по закону автомобилисту будет выписан штраф за причинение вреда животному миру. Так, за одного сбитого лося такса составляет 80 тысяч рублей. За кабана – 30 тысяч, за благородного оленя – 70 тысяч, а за медведя – 60.

ИСТОЧНИК KP.RU