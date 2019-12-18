Трех петербургских полицейских подозревают во взятке

СЕГОДНЯ 20:12 2019-12-18T20:12:41+03:00

Одного из них уже отправили под домашний арест на время следствия

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В Петербурге подозревают трех полицейских во взятке. Одному из них 18 декабря избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. По версии следствия, три товарища осенью 2019 года, предварительно сговорившись, остановили автомобиль «Субару» и потребовали от водителя передать им 30 тысяч рублей. Свои действия они объяснили тем, что в противном случае мужчину за рулем иномарки освидетельствуют на состояние наркотического опьянения и привлекут к административной ответственности.

- Водитель не хотел себе проблем и тут же перевел денежные средства на банковскую карту одному из полицейских, которого уже вычислили и заключили под домашний арест на время расследования дела до 16 февраля 2020 года. Свою вину он полностью признал и сдал остальных подельников, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Полученные деньги полицейские растратили по своему усмотрению, и теперь все с опаской ждут наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU