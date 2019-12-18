2019-12-18T21:45:51+03:00
Происшествия

На Горском шоссе погибли водитель и пассажир «Форда», разбившегося всмятку о грузовик на встречке

Врачи борются за жизнь мужчины за рулем грузовика, которого зажало в кабине [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Всего в ДТП на Горском шоссе столкнулись три машины. Фото: vk.com/dorinspbВсего в ДТП на Горском шоссе столкнулись три машины. Фото: vk.com/dorinspb
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18 декабря около 18:20 на пересечении Горского шоссе и улицы Володарского произошло страшное ДТП с погибшими. По предварительным данным, грузовой «Форд» двигался в попутном направлении и налетел на «Приору». От удара «Ладу» отбросило на бордюрный камень. «Форд» при этом и вовсе выехал на встречную полосу и въехал в грузовик «Вольво», который несся на него.

Водителя грузовика зажало в кабине, его смогли достать лишь спасатели МЧС. Фото: vk.com/dorinspb

Водителя грузовика зажало в кабине, его смогли достать лишь спасатели МЧС. Фото: vk.com/dorinspb

- В итоге в аварии погибло двое. Это водитель и пассажир «Форда». Другой мужчина, находившийся в иномарке, родился в рубашке и получил травмы средней степени тяжести. Также врачи борются за жизнь мужчины за рулем грузового «Вольво», который сейчас находится в крайне тяжелом состоянии, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В грузовом "Форде" в живых остался лишь 1 человек из трех. Фото: vk.com/dorinspb

В грузовом "Форде" в живых остался лишь 1 человек из трех. Фото: vk.com/dorinspb

Фотографии с места аварии ужасают – от мощного удара «Форд» и «Вольво» полностью смяло. Очевидцы ДТП писали в соцсетях, что водителя большого грузовика еле вытащили спасатели МЧС, поскольку его зажало в кабине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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