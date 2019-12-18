2019-12-18T22:00:58+03:00
Общество

В аэропорте «Пулково» встретили рекордного 19-миллионного пассажира

Прошлый рекорд максимального годового пассажиропотока составлял 18,1 млн человек за 2018 год
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В аэропорте "Пулково" похвастались историческим рекордом. Фото: пресс-служба ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»В аэропорте "Пулково" похвастались историческим рекордом. Фото: пресс-служба ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»
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В «Пулково» похвастались историческим рекордом – 18 декабря в аэропорте обслужили 19-миллионного пассажира за 2019 год. Прошлый показатель максимального годового пассажиропотока составил 18,1 млн человек в 2018-м. Почетным рекордсменом стала иностранка Астрид Венкель со своими детьми, купившая билет из Петербурга обратно в Берлин.

- Путешественницу поздравили праздничным фейерверком. Женщине и ее детям достались эксклюзивные подарки – бесплатное посещение вип-залов «Пулково» на двоих при следующем полете, а также многочисленные подарочные сертификаты от партнеров аэропорта. В зале регистрации немецких гостей встречал символ и талисман воздушной гавани желтый кот МасКот, - рассказывает пресс-служба ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Добавим, что на сегодняшний день петербургский аэропорт занимает четвертое место по объему пассажиропотока в России. К 2025 году этот показатель увеличится до 35 миллионов человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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