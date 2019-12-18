2019-12-18T22:26:50+03:00
Общество

Петербуржцы в восторге от рождественской ярмарки в лютеранской церкви Анненкирхе

Уникальная по своей атмосфере ярмарка будет работать с 18 по 22 декабря [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Желающие посидеть на коленях Санта-Клауса и загадать ему желание выстраиваются в очереди.Желающие посидеть на коленях Санта-Клауса и загадать ему желание выстраиваются в очереди.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В лютеранской церкви Анненкирхе открылась рождественская ярмарка. Она продлится с 18 по 22 декабря. Внутреннее убранство церкви изменилось до неузнаваемости. По словам нашего фотографа, внутри ощущаешь себя словно ребенок в волшебной сказке.

Петербуржцы активно фотографируются на красивом праздничном фоне. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербуржцы активно фотографируются на красивом праздничном фоне.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Приходите к нам за рождественским настроением! С 18 по 22 декабря церковь святой Анны будет наполнена ароматами мандаринов и корицы, а под ее сводами повиснут праздничные звездочки. Также во время ярмарки настоятель Анненкирхе проводит экскурсии для всех желающих. Сбор у парадной лестницы, - зазывает гостей официальная страница лютеранской церкви во «Вконтакте».

Церковь превратилась в рождественскую сказку. Фото: Олег ЗОЛОТО

Церковь превратилась в рождественскую сказку.Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербуржцы остались в восторге от первого дня работы ярмарки. Посетители церкви смогли не только посидеть на коленках у Санты-Клауса, но и сделать сотню снимков на фоне тематических рождественских украшений, а также купить разнообразные подарки. Следить за расписанием ярмарки можно в официальной группе церкви во «Вконтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

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Петербуржцы в восторге от рождественской ярмарки в лютеранской церкви Анненкирхе
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