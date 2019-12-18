В страшном ДТП с рейсовым автобусом в Карелии один человек погиб и 14 пострадали
18 декабря около 16:10 в Сегежском районе Карелии «Ниссан» влетел во встречный рейсовый автобус. Страшное ДТП произошло на 708-м километре автодороги «Кола».
В роковую минуту шел сильный снегопад. Водитель иномарки решил обогнать двух медленно движущихся грузовиков, но увидел недалеко микроавтобус, едущий по встречке, сдал назад и ударился о дорожное ограждение. В итоге «Ниссан» отбросило обратно на встречную полосу прямо под общественный транспорт.
- В результате бокового столкновения погиб петрозаводчанин за рулем иномарки, врачи скорой помощи не успели довезти его до больницы. Пассажирка погибшего водителя госпитализирована в тяжелом состоянии, - передает пресс-служба ГИБДД по Республике Карелия.
Также в ДТП пострадали 13 пассажиров микроавтобуса «Петрозаводск - Сегежа». Троих отправили в больницы, остальным десятерым назначили амбулаторное лечение. Известно, что среди пассажиров не было детей.
ИСТОЧНИК KP.RU