2019-12-18T22:57:55+03:00
Происшествия

В страшном ДТП с рейсовым автобусом в Карелии один человек погиб и 14 пострадали

В условиях снегопада «Ниссан» не смог обогнать двух грузовиков и влетел во встречный автобус
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Ликвидировать ужасные последствия аварии в Карелии отправились спасатели МЧС. Фото: 10.mchs.gov.ruЛиквидировать ужасные последствия аварии в Карелии отправились спасатели МЧС. Фото: 10.mchs.gov.ru
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18 декабря около 16:10 в Сегежском районе Карелии «Ниссан» влетел во встречный рейсовый автобус. Страшное ДТП произошло на 708-м километре автодороги «Кола».

В роковую минуту шел сильный снегопад. Водитель иномарки решил обогнать двух медленно движущихся грузовиков, но увидел недалеко микроавтобус, едущий по встречке, сдал назад и ударился о дорожное ограждение. В итоге «Ниссан» отбросило обратно на встречную полосу прямо под общественный транспорт.

- В результате бокового столкновения погиб петрозаводчанин за рулем иномарки, врачи скорой помощи не успели довезти его до больницы. Пассажирка погибшего водителя госпитализирована в тяжелом состоянии, - передает пресс-служба ГИБДД по Республике Карелия.

Также в ДТП пострадали 13 пассажиров микроавтобуса «Петрозаводск - Сегежа». Троих отправили в больницы, остальным десятерым назначили амбулаторное лечение. Известно, что среди пассажиров не было детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В страшном ДТП с рейсовым автобусом в Карелии один человек погиб и 14 пострадали
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