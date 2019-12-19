Про котов Эрмитажа снимут мультфильм

СЕГОДНЯ 01:03 2019-12-19T01:05:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Про любимцев петербуржцев, музейных котов Эрмитажа, снимут полнометражный мультфильм. За проект возьмется отечественная студия «Лицензионные бренды». Согласно сайту «Кинопоиск», за мультипликаторами значатся два анимационных фильма в 2018 году – «Два хвоста и «Принцесса и дракон». Оба мультфильма получили смешанные отзывы, но прилично собрали в кинотеатрах.

Студия смогла убедить Фонд кино профинансировать еще две новых свои картины. Одна из них так и будет называться – «Коты Эрмитажа». Причем мультфильм получит безвозвратную поддержку деньгами.

- Все проекты ранее были оценены сценарной рабочей группой, а также экспертным советом Фонда кино в рамках очной защиты проектов, состоявшейся 19 ноября 2019 года, - сообщает пресс-служба Фонда кино.

Сценарий «Котов Эрмитажа» пока держится в секрете. Проект находится на ранней стадии производства.

ИСТОЧНИК KP.RU