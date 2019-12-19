2019-12-19T08:25:17+03:00
Общество

Петербург второй день окажется во власти сильного ветра

В четверг, 19 декабря, синоптики обещают мокрый снег и до трех градусов тепла
Петр КИБЕР
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Сильный ветер натворил бед ночью. Но и днем он никуда не денется. Фото: vk.com/spb_todayСильный ветер натворил бед ночью. Но и днем он никуда не денется. Фото: vk.com/spb_today
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Утром 19 декабря ветер стих, но Петербург еще только приходит в себя после ночного разгула стихии. Штормовой ветер, валивший деревья и срывавший крыши, успокоился, но не сдался совсем. Днем в четверг синоптики пугают горожан новым ударом стихии.

- Сегодня Санкт-Петербург окажется в тылу уходящего циклона. Погода ожидается облачная с прояснениями, местами возможен снег и мокрый снег. На дорогах гололедица. Температура воздуха 0…+2 градуса. Ветер северо-западный 7-12 м/с с порывами до 17 м/с. Атмосферное давление будет расти, - сообщает на своей странице в «Фейсбуке» метеоролог Михаил Леус.

Напомним, что накануне региональные управления МЧС по Петербургу и Ленобласти также предупреждали местных жителей об усилении ветра до 18 метров в секунду.

Конечно, это не 28 м/с, как минувшей ночью над Финским заливом (считается сильным штормовым ветром), но тоже опасно. При резких порывах могут падать дорожные знаки и рекламные щиты.

В МЧС советуют держать окна и двери закрытыми, а при нахождении на улице быть осторожным, обходить деревья и держаться подальше от домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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