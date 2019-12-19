На Народной улице во дворе ВАЗ наехал на 5-летнюю девочку и скрылся

СЕГОДНЯ 09:02 2019-12-19T09:02:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Петербургские полицейские ищут водителя отечественной легковушки, который вечером 18 декабря во дворах на Народной улице сбил маленького ребенка и скрылся с места ДТП.

- В19:05 неустановленный водитель, управляя автомобилем ВАЗ совершил наезд на девочку возрастом 5 лет, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В результате инцидента маленький ребенок получил серьезные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Сам автомобилист или не заметил того, что наехал на ребенка во дворе или решил не ждать полицию и скрылся.

Сейчас инспектора ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия. В этом им могут помочь камеры наблюдения, установленные в домофонах. ВАЗ и его водитель объявлены в розыск. Учитывая вред, причиненный здоровью ребенка, виновнику аварии грозит уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU