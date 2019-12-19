Сто поваленных ураганом деревьев убрали с дорог Ленобласти

СЕГОДНЯ 10:16 2019-12-19T10:16:08+03:00

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Начало зимы в Петербурге в Ленобласти выдалось необычно теплым, при этом дождливым и ненастным. В ночь на четверг, 19 декабря, на регион налетел мощный ураган – ветер дул силой 20-25 метров в секунду, а порой порывы достигали 28 метров в секунду. Повалены деревья, у домов сносило крыши и падали новогодние елки. Дорожные службы Ленобласти работали без остановки, ликвидируя последствия бушующей стихии.

- С дорог Ленобласти убрали сто поваленных деревьев. Сейчас службы продолжают работать, ликвидируя последствия первого декабрьского урагана. Проезд транспорта обеспечен по всем региональным трассам, - сообщили в администрации области.

Больше всего дорожникам пришлось потрудиться в Гатчинском и Ломоносовском районе. Там повалено 38 деревьев. Также 28 деревьев были убраны во Всеволожском и Выборгском районах и 18 в Кировском.

Дорожный комитет Ленобласти дал указание районным ДРСУ контролировать состояние проезжей части и полос отвода региональных трасс. Прогноз дорожных метеостанций говорит о том, что сегодня в регионе возможен сильный мокрый снег. Круглосуточно готовы работать до 300 единиц спецтехники.

Автомобилистам напоминают, что в ненастье следует быть внимательными, соблюдать скоростной режим и пропускать машины экстренных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU