2019-12-19T11:15:27+03:00
Происшествия

Таксиста обвинили в изнасиловании 4-летней девочки в Петербурге

Мать ребенка заявила, что надругательство над ее дочерью произошло прямо в машине
Лилия КОЗЛОВА
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Петербурженка обвинила водителя такси в изнасиловании ее 4-летней дочериПетербурженка обвинила водителя такси в изнасиловании ее 4-летней дочериФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Жительница Петербурга обратилась в полицию Красносельского района с жуткой историей. Утром в среду, 18 декабря, 32-летняя женщина рассказала, что ее малолетнюю дочь, которой всего 4 года, обидел таксист. По ее словам, мужчина изнасиловал ребенка прямо в своем рабочем автомобиле.

- Как пояснила заявительница, инцидент произошел в 23:50 часов 17 декабря у дома 15 по улице Маршала Захарова. Со слов женщины, 27-летний гражданин Узбекистана, работающий таксистом, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери 2015 года рождения, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Как именно вышло так, что 4-летняя девочка почти в полночь оказалась одна наедине с мужчиной в машине такси, не уточняется. На данный момент заявление петербурженки направлено в следственный комитет для выяснения всех обстоятельств. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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