2019-12-19T11:42:12+03:00
Происшествия

Штормовой ветер повалил в Петербурге 86 деревьев

Коммунальные службы города отчитались о последствиях разгула стихии
Петр КИБЕР
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Шторм повалил в Петербурге 86 деревьев. Это не считая елок. Фото: vk.com/spb_todayШторм повалил в Петербурге 86 деревьев. Это не считая елок. Фото: vk.com/spb_today
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Шторм, который пронесся над Петербургом ночью 19 декабря, наломал немало дров. В прямом смысле. В них превратились деревья, павшие под ударом стихии. Всю ночь и утро коммунальные службы убирают последствия непогоды. Первые данные они представили губернатору Северной столицы.

- В результате ночного урагана на территории Петербурга, которая обслуживается Комитетом по благоустройству, было повалено 86 деревьев, - сообщает пресс-служба ведомства.

В Удельном парке упавшая береза порвала провода, а на Пулковской и Кубинской улицах тополя повредили 2 автомобиля. Впрочем, это лишь малая часть того, что натворил шторм.

По сведениям петербургского управления МЧС, только спасателям пришлось выезжать по вызовам 67 раз: 41 дерево, 16 случаев сорванной кровли, 10 упавших рекламных стендов и строительных лесов, которые побили 5 машин.

Также был частично затоплен парк Дубки в Сестрорецке, часть Невского района сидела без света, а по всему города лежат поваленные ветром новогодние елки.

Из-за разгула стихии пришлось закрыть все имеющие забор сады и парки. И штормовое предупреждение пока не снято. Днем 19 декабря синоптики обещают ветер порывами до 18 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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