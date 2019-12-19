Петербуржцам рассказали, как уберечь себя от краж в поездах

СЕГОДНЯ 12:05 2019-12-19T12:05:43+03:00

Жителям Петербурга рассказали, как уберечь себя от краж в поездах и электричках Фото: Артем КИЛЬКИН

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Впереди новогодние каникулы – идеальное время для приключений и путешествий. Однако несмотря на радостное предвкушение новых впечатлений, встреч и веселья, не надо забывать о безопасности в поездках. В четверг, 19 декабря, жителям Петербурга рассказали о том, как уберечь себя от поездных краж.

- В 2019 году на объектах железнодорожного транспорта было зарегистрировано 165 краж, из них в поездах дальнего следований совершено порядка 127, в пригородных поездах – 38, - сообщили в УТ МВД России по СЗФО.

Для сотрудников транспортной полиции зима - это ответственный и напряженный период работы. Их главная задача – обеспечение безопасности пребывания на вокзалах и аэропортах.

Как правило, чаще всего у пассажиров воруют смартфоны и другие мобильные устройства, оставленные без присмотра в вагоне на зарядке, в купе и местах общего пользования. Поэтому полицейские рекомендуют поменьше пользоваться телефонами и стараться зарядить их перед поездкой.

Также следует быть внимательными к случайным попутчикам, пытающимся войти в доверие, не оставлять личные вещи без присмотра, не выкладывать на виду документы, деньги, телефоны и другие ценные вещи. Все деньги лучше всего не складывать в одно место, а расфасовывать по разным сумкам и карманам. В ночное время нужно закрывать купе на замок.

И лучше всего во время поездки не употреблять алкоголь, так как под его воздействием пассажиры рискуют заснуть, и тогда имущество может стать легкой добычей преступников.

ИСТОЧНИК KP.RU