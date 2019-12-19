Сани Деда Мороза припарковались на крыши машин в Петербурге

СЕГОДНЯ 12:37 2019-12-19T12:37:14+03:00

Сани Деда Мороза припарковались на крыши машин во дворе на Ленинском проспекте в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

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«Праздник» пришел в Петербург в ночь на четверг, 19 декабря. Ураганный ветер снес не только дорожные знаки, рекламные щиты, крыши домов, но и новогодние елки. Очень заранее Дед Мороз появился в городе на Неве. Свои сани с оленями он «припарковал» прямо на крыши машин, стоящих во дворе дома 100, корпус 2, по Ленинскому проспекту. На самом деле, разумеется, это сделал не добрый волшебник, а безжалостный шторм.

- Дед Мороз, пока летел, попал под шквал дикого ветра. Пришлось экстренно сажать сани. Получилось, как получилось. Ладно хоть с оленями все в порядке, - прокомментировали инцидент в соцсети петербуржцы.

Дед Мороз не пострадал в отличии от автомобилейФото: СОЦСЕТИ

Горожане стали интересоваться, не пострадал ли сам Дед Мороз, иначе без него праздника не будет.

Шутки шутками, а вот владельцам машин, на которые ветер забросил сани, совсем не до смеха. Очевидцы рассказывают, что автомобили изрядно пострадали. И снимать с крыш такую конструкцию водителям будет не очень просто.

ИСТОЧНИК KP.RU