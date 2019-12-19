2019-12-19T12:37:14+03:00
Происшествия

Сани Деда Мороза припарковались на крыши машин в Петербурге

Автомобилисты совсем не рады такому появлению новогоднего волшебника [фото]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Сани Деда Мороза припарковались на крыши машин во дворе на Ленинском проспекте в ПетербургеСани Деда Мороза припарковались на крыши машин во дворе на Ленинском проспекте в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

«Праздник» пришел в Петербург в ночь на четверг, 19 декабря. Ураганный ветер снес не только дорожные знаки, рекламные щиты, крыши домов, но и новогодние елки. Очень заранее Дед Мороз появился в городе на Неве. Свои сани с оленями он «припарковал» прямо на крыши машин, стоящих во дворе дома 100, корпус 2, по Ленинскому проспекту. На самом деле, разумеется, это сделал не добрый волшебник, а безжалостный шторм.

- Дед Мороз, пока летел, попал под шквал дикого ветра. Пришлось экстренно сажать сани. Получилось, как получилось. Ладно хоть с оленями все в порядке, - прокомментировали инцидент в соцсети петербуржцы.

Дед Мороз не пострадал в отличии от автомобилей Фото: СОЦСЕТИ

Дед Мороз не пострадал в отличии от автомобилейФото: СОЦСЕТИ

Горожане стали интересоваться, не пострадал ли сам Дед Мороз, иначе без него праздника не будет.

Шутки шутками, а вот владельцам машин, на которые ветер забросил сани, совсем не до смеха. Очевидцы рассказывают, что автомобили изрядно пострадали. И снимать с крыш такую конструкцию водителям будет не очень просто.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Водитель пытался сломать палец сотруднику ДПС в Петербурге
Более 1 тонны санкционных продуктов уничтожили в Петербурге
Подпольный цех по перебивке номеров на угнанных машинах накрыли в Петербурге
Опубликовано видео, как дамба в шторм сдерживала воду
Сани Деда Мороза припарковались на крыши машин в Петербурге
Петербуржцам рассказали, как уберечь себя от краж в поездах
Штормовой ветер повалил в Петербурге 86 деревьев
Таксиста обвинили в изнасиловании 4-летней девочки в Петербурге
Уровень воды поднялся на два метра в Финском заливе во время ночного шторма
Сто поваленных ураганом деревьев убрали с дорог Ленобласти
На Народной улице во дворе ВАЗ наехал на 5-летнюю девочку и скрылся
В Петербурге побит температурный рекорд 63-летней давности
Петербург второй день окажется во власти сильного ветра
Наводнение с глыбами льда нагрянуло в Сестрорецк
Штормовой ветер роняет елки, светофоры и выключает электричество по всему Петербургу
Про котов Эрмитажа снимут мультфильм
Шторм остановил движение «Ласточки» из Пскова в Петербург