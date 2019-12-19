2019-12-19T12:41:15+03:00
Происшествия

Опубликовано видео, как дамба в шторм сдерживала воду

Уровень в Финском заливе поднялся на два с лишним метра выше нормы
Петр КИБЕР
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За время своего существования дамба спасла Петербург от 20 наводнений. Фото: КЗС.За время своего существования дамба спасла Петербург от 20 наводнений. Фото: КЗС.
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Прошедший над Петербургом шторм не только принес городу множественные разрушения, но и в очередной раз испытал на прочность Комплекс защитных сооружений. А сегодня в КЗС показали, как дамба сдерживала воду, защищая город от наводнения.

- Комплекс защитных сооружений, предотвратил 20-е морское нагонное наводнение, с возможным расчетным подъемом уровня воды в центре Санкт-Петербурга, +236 см., классифицируется как «особо опасное», - сообщает пресс-служба КЗС.

По данным с дамбы, с внешней стороны в 0:09 19 декабря, был зафиксирован максимальный подъем воды +224 см, при этом, перепад с защищенной акваторией Невской губы составил 188 см.

Скорость ветра над Финским заливом во время шторма достигала 30м/с, а на воде поднимались волны до четырех метров высотой.

Что было бы, не будь у Петербурга дамбы, наглядно показывает история. 20 декабря 1973 года Подъем воды на 249 сантиметров привел к тому, что были подтоплены Васильевский, Петровский, Елагин и Крестовский острова. При этом на заливе в то время уже был лед и огромные глыбы вынесло на берега. Ущерб был существенным.

Дамба в шторм остановила наводнение в Петербурге.Видео: КЗС СПб

ИСТОЧНИК KP.RU

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