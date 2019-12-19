Подпольный цех по перебивке номеров на угнанных машинах накрыли в Петербурге

СЕГОДНЯ 12:52 2019-12-19T12:52:36+03:00

Выйти на гараж удалось с помощью поискового оборудования, установленного в одном из краденных авто

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Сотрудники полиции Московского района обнаружили в Петербурге цех по перебивке номеров на угнанных автомобилях. Как стало известно в четверг, 19 декабря, выйти на подпольный гараж удалось во время поиска краденной машины марки Mitsubishi Pajero IV 2019 года выпуска.

- Автомобиль был похищен с парковки одного из жилых домов на улице Чекистов. С помощью поискового оборудования удалось определить местонахождение машины – ее скрывали в гараже на территории частного дома, расположенного на проспекте Ленина в Красном селе, - рассказали в компании «Цезарь Сателлит», которая занимается установкой датчиков слежения.

Правоохранителя нагрянули в гараж вовремя. Прямо на месте они задержали его хозяина. Угнанный автомобиль в этот момент был в разобранном виде – преступники успели снять с него капот, демонтировать решетку радиатора, разобрать подрулевое пространство и заднее пассажирское сидение. Также они поменяли на машине государственные регистрационные номера и готовились к перебивке VIN-номера.

В том же гараже нашли несколько других регистрационных номеров, набор оборудования для их изменения, а также подавитель сигнала GSM.

ИСТОЧНИК KP.RU