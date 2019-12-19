2019-12-19T13:15:54+03:00
Общество

Более 1 тонны санкционных продуктов уничтожили в Петербурге

Сыры, масла, колбасы и рыба обнаружили в магазинах, торгующих товарами из Финляндии
Лилия КОЗЛОВА
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Пулковская таможня выявила тонну запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию продукции / Фото: Пулковская таможняПулковская таможня выявила тонну запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию продукции / Фото: Пулковская таможня
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В Петербурге сотрудники Пулковской таможни и управления Россельхознадзора обнаружили 1 тонну запрещенной к ввозу в Россию продукции. Как стало известно в четверг, 19 декабря, санкционку продавалась в двух магазинах Северной столицы, торгующих товарами из Финляндии.

- Должностные лица таможни провели осмотр помещений и территорий двух торговых точек «Товары из Финляндии», принадлежащих одному индивидуальному предпринимателю, - сообщили в Пулковской таможне.

В результате сотрудники обнаружили более 1 тонны продуктов: сыров, колбасных изделий, сливочного масла, молочной продукции и рыбы. Все продукты были произведены в Австрии, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Италии, Латвии, Литве, Нидерландах, Польше, Финляндии, Франции, Швеции, Эстонии. Вся санкционная продукция была изъята и уничтожена.

Сотрудники Пулковской таможни напоминают, что продукция, произведенная в странах Евросоюза, запрещена к ввозу на территорию Российской Федерации вплоть до 31 декабря 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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