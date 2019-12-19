На производстве уборщицу затянуло в станок по замесу творожной массы

СЕГОДНЯ 14:29 2019-12-19T14:29:42+03:00

Уборщица оказалась в больнице, из-за того, что ее руку затянуло в миксер для творожной массы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Картина как из кошмаров предстала перед врачами скорой помощи, которые примчались на вызов на один из молочных заводов Петербурга. На предприятии, расположенном на улице Челиева, серьезно пострадала уборщица. 29-летней женщине едва не оторвало руку, которую затянуло в станок для замешивания творожной массы.

- 18 декабря из Александровской больницы поступило сообщение о госпитализации женщины 1990 года рождения в тяжелом состоянии, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Приехавшие полицейские выяснили, что пострадавшая, которая сейчас находится в реанимации, работает уборщицей. Директор производства рассказал, что раненая вместе с напарницей мыли оборудование, в том числе и миксер для замеса творожной массы.

Одна из работниц сунула руку внутрь, а вторая в это время протирала тряпкой пульт управления и случайно включила станок. Миксер провернулся и сломал руку несчастной.

Медики диагностировали у нее открытый перелом 4-й и 5-й пятипястных костей со смещением отломков левой кисти.

ИСТОЧНИК KP.RU