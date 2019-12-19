На производстве уборщицу затянуло в станок по замесу творожной массы
Картина как из кошмаров предстала перед врачами скорой помощи, которые примчались на вызов на один из молочных заводов Петербурга. На предприятии, расположенном на улице Челиева, серьезно пострадала уборщица. 29-летней женщине едва не оторвало руку, которую затянуло в станок для замешивания творожной массы.
- 18 декабря из Александровской больницы поступило сообщение о госпитализации женщины 1990 года рождения в тяжелом состоянии, - сообщает источник в правоохранительных органах.
Приехавшие полицейские выяснили, что пострадавшая, которая сейчас находится в реанимации, работает уборщицей. Директор производства рассказал, что раненая вместе с напарницей мыли оборудование, в том числе и миксер для замеса творожной массы.
Одна из работниц сунула руку внутрь, а вторая в это время протирала тряпкой пульт управления и случайно включила станок. Миксер провернулся и сломал руку несчастной.
Медики диагностировали у нее открытый перелом 4-й и 5-й пятипястных костей со смещением отломков левой кисти.
ИСТОЧНИК KP.RU