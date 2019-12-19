2019-12-19T15:07:14+03:00
Общество

Таксисты блокировали незаконные съезды на Колтушском шоссе в Ленобласти

Коммерсанты пытались помешать дорожникам ликвидировать стихийные проезды
Лилия КОЗЛОВА
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Таксисты блокировали незаконные съезды на Колтушском шоссе в Ленобласти / Фото: Администрация ЛенобластиТаксисты блокировали незаконные съезды на Колтушском шоссе в Ленобласти / Фото: Администрация Ленобласти
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Дорожные службы Ленинградской области в четверг, 18 декабря, провели очередной рейд по перекопке нелегальных съездов к Колтушскому шоссе. Однако им всячески пытались помешать коммерсанты. Под ковш тяжелого экскаватора подставляли дорогие иномарки, такси и грузовички.

- Пока дорожники работали, на место съезжались хозяева земельных участков. Они пытались препятствовать ликвидации незаконных дорог, мотивируя это тем, что якобы получали разрешение примкнуть к шоссе со стороны муниципальной администрации, - рассказали в правительстве Ленобласти.

Однако технические разрешения на стройку съездов выдает ГКУ «Ленавтодор», который не давал соглашение на создание данных примыканий. В ответ коммерсанты попытались заблокировать перекопку собственными машинами. «Средства защиты незаконных дорог» представляли собой целый автопарк.

В общей сложности дорожникам удалось перекопать пять нелегальных съездов к мойкам самообслуживания, газовым заправкам, стройкам и шиномонтажам во Всеволожском районе. Такие дороги разрушают региональные магистрали из-за засыпки водоотводных канав. Для водителей съезд смертельно опасен, так как при выезде на дорогу водитель сразу же попадает на полосу встречного движения, создавая тем самым аварийную ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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