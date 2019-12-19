Более 3 тонн польских и голландских груш уничтожено в Петербурге

СЕГОДНЯ 16:03 2019-12-19T16:03:18+03:00

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В Петербурге изъято и уничтожено более 3 тонн груш из Польши и Голландии, которые запрещены к ввозу в Россию. Как стало известно в четверг, 19 декабря, в Северной столице прошел рейд по проверке информации о хранении и реализации санкционных товаров. Данное мероприятие проводилось сотрудниками транспортной прокуратуры и Северо-Западного таможенного управления на плодовоовощной базе города.

- В ходе рейда в одном из складских помещений инспекторы управления на части ящиков с грушами обнаружили следы срыва маркировки. Из информации на сохранившихся этикетках следовало, что продукция польского происхождения предназначалась для ввоза на территорию Республики Беларусь в адрес импортера, зарегистрированного в Минской области, - сообщили в региональном Россельхознадзоре.

При этом товарно-сопроводительных документов на подкарантинную продукцию не было. Также документов не было и на грушах из Нидерландов.

Так, все запрещенные к ввозу фрукты – более 89 килограммов груш из Польши и 3012 килограммов из Голландии, были уничтожены на полигоне твердых бытовых отходов механическим способом.

ИСТОЧНИК KP.RU