Когда зима позволяет: В Петербурге заметили парней на красном «Москвиче»-кабриолете

СЕГОДНЯ 16:11 2019-12-19T16:11:20+03:00

Несмотря на декабрь, по городу можно ездить на машине без крыши [видео]

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Декабрьская погода в нынешнем году такая, что большая часть разговоров и шуток только ней. А веселые жители Северной столицы лишь добавляют поводов. Казалось бы, суровой русской зимой ездить на кабриолете холодно и страшно, но когда за окном плюс, то почему нет. А особенно оригинально, если машина без крыши, это старый красный «Москвич-2140».

- Шел декабрь... Пацаны на кабриолете рассекают по двору. Когда зима позволяет, - пишут в паблике «ДТП и ЧП» петербуржцы, увидевшие чудо на колесах в своем дворе.

Несмотря на то, что на опубликованном в соцсетях видео машина так и не смогла двинутся с места, знающие люди уверяют, что раритет на ходу. Его неоднократно видели где-то во дворах на проспекте Авиаконструкторов.

- Видел вчера, ребята отчаянные, - пишут горожане в комментариях.

И хоть погода позволяет, кабриолет - не самая практичная машина для сырого Петербурга. Особенно, если крыша срезана от слова «совсем». Красный «Москвич» его владельцам приходится укрывать брезентом.

- Какой декабрь, такие и машины, - резюмируют петербуржцы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/750625" frameborder="0"></iframe> В Петербурге заметили двух парней в "Москвиче"-кабриолете.Видео: ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

ИСТОЧНИК KP.RU