В Кудрово приступили к строительству поликлиники

СЕГОДНЯ 17:09 2019-12-19T17:09:17+03:00

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В городе Кудрово, расположенном в Ленинградской области, приступили к строительству долгожданной поликлиники. В четверг, 19 декабря, на площадке за парком в северной части города идут подготовительные работы, строители копают котлован.

- На площадке уже установлен строительный городок. Рабочие начали подготовку к заливке фундамента, в январе он уже будет закончен. Затем начнётся возведение цокольного этажа. К пятну застройки уже проложена канализация. Работы идут в графике, подрядчик будет стараться ввести объект раньше срока, - рассказал заместитель председателя правительства региона Михаил Москвин.

Он подчеркнул, что на пятне застройки, предназначенном под объекты здравоохранения в северном Кудрово, в перспективе, после поликлиники, появится полноценная больница. Она будет расположена ближе к КАД.

Госконтракт на строительство поликлиники был заключен 27 сентября 2019 года. Срок строительства — 32 месяца. Примерный срок окончания работ и сдача объекта — июнь 2022 года.

В здании поликлиники площадью порядка 6,5 тысяч «квадратов» расположится дневной стационар, женская консультация, стоматологическое отделение, физиотерапевтическое отделение, отделение лучевой диагностики, центр амбулаторной хирургии, круглосуточный травмпункт, а также подстанция скорой медицинской помощи на 4 автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU