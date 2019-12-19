2019-12-19T17:30:44+03:00
Спорт

Аршавин: С Малкомом и Кокориным «Зенит» станет интереснее

Бывший игрок сине-бело-голубых рассказал о нынешней игре команды
Петр КИБЕР
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Андрей Аршавин уверен, что Малком и Кокорин могут изменить игру "Зенита".Андрей Аршавин уверен, что Малком и Кокорин могут изменить игру "Зенита".Фото: Илья СМИРНОВ
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Вылет «Зенита» из еврокубков, ставший явью после поражения от «Бенфики» в групповом этапе Лиги Чемпионов, оказался крайне болезненным ударом для поклонников клуба с берегов Невы. Несмотря на то, что в чемпионате России команда идет в лидерах, в сторону тренеров и игроков посыпалось немало критики. Вот что думает о нынешнем «Зените» его бывший игрок Андрей Аршавин:

- Конечно, всем хочется видеть красивый футбол. Я согласен с тем, что «Зенит» в атаке играет просто. Но это приносит результат. Думаю, при том подборе игроков, что сейчас есть, это оптимальный вариант, - приводит слова Аршавина газета «Петербургский дневник».

При этом не всегда даже звездный состав может стать залогом красочной игры. Так, «эль классико» - битва гигантов испанского футбола «Реал» - «Барселона», оказалась скучной и занудной.

А у «Зенита» есть перспективы. С весны может начать играть Александр Кокорин, вскоре должен восстановится и бразилец Малком, купленный за сумасшедшие деньги. И тогда рисунок игры изменится.

- Когда заиграют Малком и Кокорин, то «Зенит» наверняка станет интереснее и разнообразнее, - уверен Андрей Аршавин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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