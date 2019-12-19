2019-12-19T17:46:06+03:00
Общество

Петербуржец заплатит штраф за оскорбление кавказцев и цыган в интернете

Мужчину осудили за публикации восьмилетней давности
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржец, оскорблявший кавказцев и цыган в интернете, заплатит штрафПетербуржец, оскорблявший кавказцев и цыган в интернете, заплатит штрафФото: Анастасия ОСИПОВА
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В Петербурге суд призвал к ответственности местного жителя за посты в социальных сетях. В четверг, 19 декабря, пользователю интернета назначили штраф из-за его оскорбительных сообщений в адрес выходцев с Кавказа и цыган. Свои ненавистнические речи мужчина публиковал с 2011 по 2015 года.

- Во время мониторинга интернета сотрудники центра по противодействию экстремизма обнаружили три публикации петербуржца. Одна из них была размещена 13 декабря 2011 года в соцсети Livejournal под названием «Обэзян», в которой он негативно высказывается о выходцах с Кавказа и южно-азиатских регионов, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Также в своем аккаунте в Twitter в 5 ноября 2013 года он грубо высказался о дагестанском народе и цыганах. А свой пост от 12 мая 2015 года начал со слов «я ненавижу цыган».

Все эти записи являются экстремистскими и приводят к распространению экстремисткой идеологии - одной из причин разжигания межнациональной и религиозной розни.

На суде петербуржец свою вину признал полностью. В качестве наказания ему назначен штраф – 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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