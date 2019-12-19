2019-12-19T18:05:39+03:00
Происшествия

В сестрорецком парке Дубки затопило 40 процентов территории

Глубина воды доходила до одного метра
Петр КИБЕР
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Парк "Дубки" залило и со стороны залива и со стороны реки. Фото: vk.com/newsestroreck / Евгений НифашевПарк "Дубки" залило и со стороны залива и со стороны реки. Фото: vk.com/newsestroreck / Евгений Нифашев
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Шторм, принесший множество неприятностей Петербургу в виде поломанных деревьев и сорванных крыш, все же не стал причиной наводнения. От него город сберегла дамба. А вот находящемуся за ней Курортному району повезло куда меньше. «Поплыли» поселки Александровская и Тарховка, а сестрорецкий парк «Дубки» оказался и вовсе залит водой почти наполовину.

- Было затоплено около 40% территории парка. В основном со стороны залива и устья реки (Водосливной канал). По нашим измерениям, в некоторых местах глубина доходила до метра, - рассказал корреспонденту «КП-Петербург» замдиректора парка Алексей Трушев.

По его словам, вода хлынула в парк и пошла по дренажной системе каналов, смывая все на своем пути: «У нас были положены мостики для лыжных трасс - их все снесло».

Общая площадь затопления составила около 4 тысяч квадратных метров. Нагонной волной принесло около 100 тонн тростника и мусора из залива, а также лед.

Глубина воды доходила до метра. Фото: vk.com/newsestroreck / Евгений Нифашев

Глубина воды доходила до метра. Фото: vk.com/newsestroreck / Евгений Нифашев

- Сейчас в парке работают все наши службы, убираем мусор, делаем дефектовку где что поломано. В бюджете парка на все восстановительные работы денег нет, мы его верстаем на три года и не закладываем такие масштабные расходы. Сейчас пишу служебную записку. Скорее всего поможет район, - сообщил Алексей Анатольевич. - Надо также восстанавливать каменную «наброску» на берегу, которая защищает парк со стороны залива.

И причиной неприятностей «Дубков», увы, стала дамба. Если Петербург она укрывает от волн, то куда-то эта вода должна уходить.

- Сейчас подъем воды в заливе был 160 сантиметров. Раньше мы такого даже не замечали, но как достроили дамбу, заливает постоянно, - говорят в дирекции парка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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