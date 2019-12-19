Водители жалуются на жуткие пробки из-за неожиданного перекрытия Невского проспекта
Вечером 19 декабря движение машин на Невском проспекте встало намертво. Автолюбители принялись закидывать соцсети жалобами, в которых сетовали на то, что центральную для Петербурга дорогу неожиданно перекрыли в обе стороны. «Яндекс.Пробки» оценили дорожную ситуацию в 8 баллов. По словам очевидцев, на проспекте видели инспекторов ГИБДД. Они направляли движение неизвестного кортежа из нескольких машин.
- Невский перекрыли. В сторону Эрмитажа адская пробка. Уж слишком много сотрудников ГИБДД, - рассказал прохожий в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».
Некоторые петербуржцы подумали, что в город в срочном порядке прилетел Владимир Путин после своей большой пресс-конференции. Другие отшучивались тем, что он не мог так быстро телепортироваться в Северную столицу, и наверняка это представители местной администрации спешат по своим делам.
ИСТОЧНИК KP.RU