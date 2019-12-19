Водители жалуются на жуткие пробки из-за неожиданного перекрытия Невского проспекта

СЕГОДНЯ 19:30 2019-12-19T19:32:36+03:00

НА Невском видели инспекторов ГИБДД, которые регулировали движение на дороге вручную для неизвестного кортежа. Фото: vk.com/spb_today

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Вечером 19 декабря движение машин на Невском проспекте встало намертво. Автолюбители принялись закидывать соцсети жалобами, в которых сетовали на то, что центральную для Петербурга дорогу неожиданно перекрыли в обе стороны. «Яндекс.Пробки» оценили дорожную ситуацию в 8 баллов. По словам очевидцев, на проспекте видели инспекторов ГИБДД. Они направляли движение неизвестного кортежа из нескольких машин.

- Невский перекрыли. В сторону Эрмитажа адская пробка. Уж слишком много сотрудников ГИБДД, - рассказал прохожий в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Некоторые петербуржцы подумали, что в город в срочном порядке прилетел Владимир Путин после своей большой пресс-конференции. Другие отшучивались тем, что он не мог так быстро телепортироваться в Северную столицу, и наверняка это представители местной администрации спешат по своим делам.

ИСТОЧНИК KP.RU