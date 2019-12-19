На Эрмитаже установили веб-камеру, через которую можно посмотреть на очередь в музей

СЕГОДНЯ 19:55 2019-12-19T19:55:24+03:00

Теперь в Эрмитаж можно не идти наобум, а предварительно посмотреть на очередь в кассы. Фото: Олег ЗОЛОТО

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На Эрмитаже установили специальную веб-камеру. Через нее любой желающий может посмотреть на очередь, выстроившуюся перед музеем. Для этого понадобиться лишь зайти на официальный сайт Эрмитажа в раздел «Посетителям» и перейти на страницу «Веб-камера: очередь». Наконец-то любители культуры и искусства смогут не ходить в музей наобум, а предварительно узнать, нет ли у здания толпы.

- Камера расположена в Большом дворе Зимнего дворца и показывает вход в Главный музейный комплекс. С помощью нее вы сможете в режиме онлайн отслеживать очередь в кассы музея, - сообщает пресс-служба Эрмитажа.

Похоже, веб-камера будет работать круглосуточно. Фото: hermitagemuseum.org

Главный музейный комплекс работает во вторник, четверг, субботу и воскресенье с 10:30 до 18:00, а кассы до 17:00. В среду и пятницу – с 10:30 до 21:00, а кассы до 20:00. Музей всегда закрыт по понедельникам, а также 1 января и 9 мая.

Напомним, что про котов, обитающих в Эрмитаже в скором времени снимут полнометражный мультфильм.

ИСТОЧНИК KP.RU