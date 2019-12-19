2019-12-19T20:16:35+03:00
Общество

В пятницу 20 декабря Петербург посетят Владимир Путин и президенты стран СНГ

В частности, в Северной столице пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
20 декабря Владимир Путин встретится в Петербурге в главами стран СНГ.20 декабря Владимир Путин встретится в Петербурге в главами стран СНГ.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Стало известно, что 20 декабря Владимир Путин прилетит в Петербург. Президент примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Члены Евразэс обсудят вопросы дальнейшего сотрудничества и улучшения функционирования единого рынка, а также подведут итоги совместной работы за год.

- Также перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета Владимир Путин увидится с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Кроме того, в этот же день пройдет неформальная встреча глав государств, которые входят в СНГ, - сообщает пресс-служба президента России.

Напомним, в четверг 19 декабря Владимир Путин дал большую пресс-конференцию, в ходе которой журналисты затронули две острых проблемы, касающиеся Северной столицы – ужасное состояние Боткинской больницы и грядущую мусорную реформу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во время матча СКА и ЦСКА на «Газпром Арене» возле льда забил фонтан
На Невском проспекте «Лексус» отбросило на тротуар после удара с «Фольксвагеном»
Алина Загитова вернулась на лед, выступив на «Газпром Арене» перед матчем СКА - ЦСКА
В Петербурге подводят итоги повсеместных бед от шторма
Петербургский офицер отправился за решетку после продаж командировок в Сирию
Суд отказался арестовать депутата ЗакСа Ленобласти за мошенничество с деньгами «Газпрома»
В пятницу 20 декабря Петербург посетят Владимир Путин и президенты стран СНГ
На Эрмитаже установили веб-камеру, через которую можно посмотреть на очередь в музей
Водители жалуются на жуткие пробки из-за неожиданного перекрытия Невского проспекта
SPAR и «Семья» закрывают все магазины в Петербурге и Ленобласти
Мусорная реформа начнет работать в Петербурге в 2020 году
В сестрорецком парке Дубки затопило 40 процентов территории
Петербуржец заплатит штраф за оскорбление кавказцев и цыган в интернете
Глава Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга Денис Чамара переходит на службу в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ
Аршавин: С Малкомом и Кокориным «Зенит» станет интереснее
В Кудрово приступили к строительству поликлиники
В Гатчинском парке живет лиса, которую нельзя кормить
Когда зима позволяет: В Петербурге заметили парней на красном «Москвиче»-кабриолете
Более 3 тонн польских и голландских груш уничтожено в Петербурге
Голодная лиса вышла к людям в Красносельском районе Петербурга
Стала известна погода на Новый год в Петербурге