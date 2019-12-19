В пятницу 20 декабря Петербург посетят Владимир Путин и президенты стран СНГ

СЕГОДНЯ 20:15 2019-12-19T20:16:35+03:00

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Стало известно, что 20 декабря Владимир Путин прилетит в Петербург. Президент примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Члены Евразэс обсудят вопросы дальнейшего сотрудничества и улучшения функционирования единого рынка, а также подведут итоги совместной работы за год.

- Также перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета Владимир Путин увидится с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Кроме того, в этот же день пройдет неформальная встреча глав государств, которые входят в СНГ, - сообщает пресс-служба президента России.

Напомним, в четверг 19 декабря Владимир Путин дал большую пресс-конференцию, в ходе которой журналисты затронули две острых проблемы, касающиеся Северной столицы – ужасное состояние Боткинской больницы и грядущую мусорную реформу.

ИСТОЧНИК KP.RU