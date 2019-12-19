2019-12-19T20:39:50+03:00
Общество

Суд отказался арестовать депутата ЗакСа Ленобласти за мошенничество с деньгами «Газпрома»

Вместо этого Елене Маханек избрали меру в виде запрета определенных действий
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Елену Маханек обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Фото: ЗакС ЛенобластиЕлену Маханек обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Фото: ЗакС Ленобласти
Изменить размер текста:

Дзержинский районный суд Петербурга не стал арестовывать Елену Маханек, которую обвиняют в мошенничестве с деньгами «Газпрома». «Комсомолка» писала о деталях запутанного дела. Напомним, депутата ЗакСа Ленобласти вместе с соучастниками подозревают в похищении не менее 21 миллиона рублей.

Свою вину Маханек признала. Следствие просило заключить ее под стражу, но суд отказал по причине необоснованности.

- Вместо этого обвиняемой по статье за мошенничество в особо крупном размере избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Срок – до 17 февраля 2020 года, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Расследование громкого дела продолжается. Двум остальным предполагаемым соучастникам мошеннической схемы вручили подписку о невыезде. Всем обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во время матча СКА и ЦСКА на «Газпром Арене» возле льда забил фонтан
На Невском проспекте «Лексус» отбросило на тротуар после удара с «Фольксвагеном»
Алина Загитова вернулась на лед, выступив на «Газпром Арене» перед матчем СКА - ЦСКА
В Петербурге подводят итоги повсеместных бед от шторма
Петербургский офицер отправился за решетку после продаж командировок в Сирию
Суд отказался арестовать депутата ЗакСа Ленобласти за мошенничество с деньгами «Газпрома»
В пятницу 20 декабря Петербург посетят Владимир Путин и президенты стран СНГ
На Эрмитаже установили веб-камеру, через которую можно посмотреть на очередь в музей
Водители жалуются на жуткие пробки из-за неожиданного перекрытия Невского проспекта
SPAR и «Семья» закрывают все магазины в Петербурге и Ленобласти
Мусорная реформа начнет работать в Петербурге в 2020 году
В сестрорецком парке Дубки затопило 40 процентов территории
Петербуржец заплатит штраф за оскорбление кавказцев и цыган в интернете
Глава Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга Денис Чамара переходит на службу в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ
Аршавин: С Малкомом и Кокориным «Зенит» станет интереснее
В Кудрово приступили к строительству поликлиники
В Гатчинском парке живет лиса, которую нельзя кормить
Когда зима позволяет: В Петербурге заметили парней на красном «Москвиче»-кабриолете
Более 3 тонн польских и голландских груш уничтожено в Петербурге
Голодная лиса вышла к людям в Красносельском районе Петербурга
Стала известна погода на Новый год в Петербурге