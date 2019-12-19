Суд отказался арестовать депутата ЗакСа Ленобласти за мошенничество с деньгами «Газпрома»
Дзержинский районный суд Петербурга не стал арестовывать Елену Маханек, которую обвиняют в мошенничестве с деньгами «Газпрома». «Комсомолка» писала о деталях запутанного дела. Напомним, депутата ЗакСа Ленобласти вместе с соучастниками подозревают в похищении не менее 21 миллиона рублей.
Свою вину Маханек признала. Следствие просило заключить ее под стражу, но суд отказал по причине необоснованности.
- Вместо этого обвиняемой по статье за мошенничество в особо крупном размере избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Срок – до 17 февраля 2020 года, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Расследование громкого дела продолжается. Двум остальным предполагаемым соучастникам мошеннической схемы вручили подписку о невыезде. Всем обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU