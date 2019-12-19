В Петербурге подводят итоги повсеместных бед от шторма

СЕГОДНЯ 21:33 2019-12-19T21:33:35+03:00

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В Петербурге начали подводить итоги последствий разбушевавшегося шторма, который нагрянул в город в ночь с 18 на 19 декабря. Точно известно, что стихия повалила 392 дерева. Наиболее тяжко пришлось зеленым насаждениям в Красносельском районе – там их уменьшилось сразу на 91.

- В Приморском районе упавшая береза повредила провода в Удельном парке. Также зафиксировано четыре случая падения деревьев на припаркованные автомобили. Сейчас в городе убирают стволы и ветки на пешеходных зонах и проезжих частях для обеспечения безопасности граждан, - сообщает пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга.

Из-за штормового ветра круглосуточно работали и спасатели МЧС. По данным к 19:00 на 19 декабря, они целых 115 раз привлекались к ликвидации последствий стихии. Список работ традиционный – упавшие деревья, повреждения кровли или угроза ее падения, а также свалившиеся рекламные щиты.

ИСТОЧНИК KP.RU