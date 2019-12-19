2019-12-19T22:06:23+03:00
Спорт

Алина Загитова вернулась на лед, выступив на «Газпром Арене» перед матчем СКА - ЦСКА

Фигуристка взяла паузу в профессиональной карьере но вышла на лед для участия в предматчевом шоу [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Загитова даже надела именной хоккейный свитер, приняв участие в шоу перед игрой СКА и ЦСКА. Фото: vk.com/alina_queen_of_iceЗагитова даже надела именной хоккейный свитер, приняв участие в шоу перед игрой СКА и ЦСКА. Фото: vk.com/alina_queen_of_ice
Изменить размер текста:

Алина Загитова вернулась на большой лед и открыла грандиозное дерби хоккейных клубов СКА и ЦСКА на футбольном стадионе «Газпром Арена». Напомним, ранее чемпионка России, Европы, мира и Олимпийских игр заявила, что берет паузу в своей профессиональной карьере.

- Я приостанавливаю участие в соревнованиях. Ни о каком «уходе» или «завершении» я даже не думаю. Как спортсмен, добившийся всех возможных первых мест, я хочу быть на высшем пьедестале, а для этого мне надо тренироваться еще больше и еще сильнее, - писала Загитова в своем официальном Instagram.

На армейском дерби Алина не только произвела символическое вбрасывание шайбы, надев хоккейный свитер со своим именем, но и блистательно выступила с номером на известную песню Survivor, в которой лирическая героиня, несмотря на весь стресс и проблемы, не намерена сдаваться и опускать руки. Некоторые фанаты посчитали, что это как раз отсылка к нелегкому решению Загитовой приостановить карьеру.

Выступление Загитовой на "Газпром Арене".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во время матча СКА и ЦСКА на «Газпром Арене» возле льда забил фонтан
На Невском проспекте «Лексус» отбросило на тротуар после удара с «Фольксвагеном»
Алина Загитова вернулась на лед, выступив на «Газпром Арене» перед матчем СКА - ЦСКА
В Петербурге подводят итоги повсеместных бед от шторма
Петербургский офицер отправился за решетку после продаж командировок в Сирию
Суд отказался арестовать депутата ЗакСа Ленобласти за мошенничество с деньгами «Газпрома»
В пятницу 20 декабря Петербург посетят Владимир Путин и президенты стран СНГ
На Эрмитаже установили веб-камеру, через которую можно посмотреть на очередь в музей
Водители жалуются на жуткие пробки из-за неожиданного перекрытия Невского проспекта
SPAR и «Семья» закрывают все магазины в Петербурге и Ленобласти
Мусорная реформа начнет работать в Петербурге в 2020 году
В сестрорецком парке Дубки затопило 40 процентов территории
Петербуржец заплатит штраф за оскорбление кавказцев и цыган в интернете
Глава Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга Денис Чамара переходит на службу в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ
Аршавин: С Малкомом и Кокориным «Зенит» станет интереснее
В Кудрово приступили к строительству поликлиники
В Гатчинском парке живет лиса, которую нельзя кормить
Когда зима позволяет: В Петербурге заметили парней на красном «Москвиче»-кабриолете
Более 3 тонн польских и голландских груш уничтожено в Петербурге
Голодная лиса вышла к людям в Красносельском районе Петербурга
Стала известна погода на Новый год в Петербурге