Алина Загитова вернулась на лед, выступив на «Газпром Арене» перед матчем СКА - ЦСКА
Алина Загитова вернулась на большой лед и открыла грандиозное дерби хоккейных клубов СКА и ЦСКА на футбольном стадионе «Газпром Арена». Напомним, ранее чемпионка России, Европы, мира и Олимпийских игр заявила, что берет паузу в своей профессиональной карьере.
- Я приостанавливаю участие в соревнованиях. Ни о каком «уходе» или «завершении» я даже не думаю. Как спортсмен, добившийся всех возможных первых мест, я хочу быть на высшем пьедестале, а для этого мне надо тренироваться еще больше и еще сильнее, - писала Загитова в своем официальном Instagram.
На армейском дерби Алина не только произвела символическое вбрасывание шайбы, надев хоккейный свитер со своим именем, но и блистательно выступила с номером на известную песню Survivor, в которой лирическая героиня, несмотря на весь стресс и проблемы, не намерена сдаваться и опускать руки. Некоторые фанаты посчитали, что это как раз отсылка к нелегкому решению Загитовой приостановить карьеру.
Выступление Загитовой на "Газпром Арене".
ИСТОЧНИК KP.RU