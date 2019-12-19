Во время матча СКА и ЦСКА на «Газпром Арене» возле льда забил фонтан

СЕГОДНЯ 22:45 2019-12-19T22:56:20+03:00

На "Газпром Арене" внезапно прорвало трубу прямо во время хоккейного матча СКА и ЦСКА. Фото: vk.com/spb_today

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Прямо во время ожесточенного дерби СКА и ЦСКА на «Газпром Арене» возле льда внезапно прорвало трубу. Фотографии необычной аварии тут же оказались в соцсетях. Пока хоккеисты боролись за владение шайбой, рядом бил небольшой фонтан на глазах почти 62 тысяч болельщиков.

- Трубу прорвало на временной конструкции, возведенной специально для матча. Стадион тут ни при чем. Труба наверняка поддерживала температуру льда, - попытался объяснить прорыв зритель игры в паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Аварию в итоге ликвидировали и на игру команд она никак не повлияла. Хотя главный тренер СКА Алексей Кудашов отметил, что лед был не самого лучшего качества. Что касается результата, то, к сожалению, петербургские армейцы уступили москвичам со счетом 0:1, прервав свою серию из двенадцати выигранных матчей подряд.

После принятия игр России с Финляндией и СКА с ЦСКА «Газпром Арену» вновь превратят в футбольный стадион и будут готовить газон к возобновлению чемпионата России в новом году.

ИСТОЧНИК KP.RU