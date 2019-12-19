Нападающий СКА Александр Барабанов не понимает, почему его команда не забила

19 Дек. 23:10 2019-12-19T23:10:20+03:00

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У хоккеистов СКА в матче «Русской Классики» против ЦСКА на футбольном стадионе «Газпром Арена» было много прекрасных возможностей забить. Но ни одной шайбы в ворота ЦСКА не влетело. Лидер нападения петербургского клуба, олимпийский чемпион Пхенчхана Александр Барабанов не смог объяснить, почему его команда не реализовали многочисленные моменты:

- У нас было очень много моментов, не знаю, почему не забили, - сказал Барабанов. - Где-то не повезло, хотя моменты были. Ответственность не давила, старались абстрагировать от атмосферы, выполнять свою работу, наоборот здорово, что был такой матч, приятно было играть на футбольном стадионе. О длинной победной серии вообще не думали. Конечно, хотелось бы, чтобы качество льда было лучше, но что имеет, то имеем.

ИСТОЧНИК KP.RU