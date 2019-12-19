2019-12-19T23:09:38+03:00
Спорт

СКА уступил ЦСКА в дерби при 62 тысячах болельщиков на «Газпром Арене»

Петербургские армейцы проиграли со счетом 0:1
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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СКА прервал свою серию из 12 побед подряд. Фото: vk.com/skaСКА прервал свою серию из 12 побед подряд. Фото: vk.com/ska
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СКА уступил ЦСКА в упорном дерби на «Газпром Арене» с минимальным счетом 0:1. На матче присутствовали почти 62 тысячи болельщиков. Увы, порадовать их не удалось. К тому же на стадионе внезапно прорвало трубу возле льда.

Петербургские армейцы прервали свою беспроигрышную серию из 12 матчей именно на «Русской классике». Окончательный счет на табло установил Калинин в третьем периоде.

- В первую очередь, хотел бы поблагодарить огромное количество болельщиков, которые сегодня пришли на стадион, огромное им спасибо. Игра шла до гола, до ошибки. Мы совершили ее первой. Лед был не совсем хорошим, старались играть попроще, потому что шайба подпрыгивала, - подытожил главный тренер СКА Алексей Кудашов на послематчевой пресс-конференции.

Повод начать следующую серию из побед у СКА появится в воскресенье 22 декабря в домашнем поединке против «Металлурга». Встреча начнется в 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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