2019-12-19T23:24:51+03:00
Спорт

Главный тренер СКА Алексей Кудашов считает, что в игре с ЦСКА все решила одна ошибка

Его команде просто не повезло
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ
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Исход матча «Русской Классики» между СКА и ЦСКА на футбольном стадионе «Газпром Арены» был определен в третьем периоде.Исход матча «Русской Классики» между СКА и ЦСКА на футбольном стадионе «Газпром Арены» был определен в третьем периоде.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Исход матча «Русской Классики» между СКА и ЦСКА на футбольном стадионе «Газпром Арены» был определен в третьем периоде. Гостям хватило одной шайбы, чтобы вырвать встречу и прервать 12-матчевую победную серию хозяев. Наставник петербуржцев Алексей Кудашов после финальной сирены посетовал на случайность победы соперника.

- Игра шла до гола, до ошибки, мы ее совершили, - отметил Кудашов. - Поэтому такой результат. Наверное, было бы круче сыграть в более открытый хоккей. Лед со второго периода был не очень хороший, поэтому хотели сыграть попроще, шайба прыгала. Другая вообще обстановка: лед, свет, атмосфера.

Сегодня обе команды хорошо играли в обороне, с Финляндией другой был хоккей, соперник по-другому действовал. Хелльберг с ЦСКА сыграл нормально, были хорошие спасения. Наш капитан Сергей Плотников будет готов со дня на день, пока он катается не в полную силу. Не знаем, ждать ли с «Магниткой».

ИСТОЧНИК KP.RU

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