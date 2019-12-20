В домах Ленобласти, пострадавших от штормового ветра, восстановили электричество

СЕГОДНЯ 00:09 2019-12-20T00:09:52+03:00

В Ленобласти ветер бушевал с порывами до 30 м/c в компании с мокрым снегом и дождем

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Во все дома Ленинградской области, которые пострадали от штормового ветра в ночь с 18 на 19 декабря, наконец-то вернули электричество. В ПАО «Ленэнерго» заверили, что с 21:40 19 декабря никто из жителей региона не страдает от отсутствия света. Аварийные бригады работали в усиленном и круглосуточном режиме.

- В среду 18 декабря около полуночи начался шторм с порывами ветра до 30 м/с, а также обильными осадками в виде мокрого снега и дождя. Работники «Россетей» оперативно выдвинулись на места нарушений на линиях электропередач и в кратчайшие сроки провели восстановительные работы, - пишут «Невские новости».

Что касается Петербурга, то в городе уже начали подводить первые итоги последствий шторма. В списке не только наводнение в Сестрорецке, но и массовые обвалы деревьев, рекламных щитов, кровли и новогодних украшений.

ИСТОЧНИК KP.RU