В Петербурге грабитель-неудачник убежал с купюрами банка приколов после налета на офис срочных займов

СЕГОДНЯ 00:33 2019-12-20T00:33:44+03:00

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Вечером 18 декабря на офис микрофинансовой компании на Бульваре Новаторов налетел грабитель. Небритый мужчина в медицинской маске стал угрожать менеджеру офиса ножом. Испуганная девушка не стала с ним препираться и отдала все деньги из кассы. Однако сотрудница компании схитрила и всунула горе-преступнику фальшивые купюры вместе с настоящими.

- В итоге ущерб микрофинансовой компании оказался незначительным – 2800 реальных рублей против 100 тысяч из «банка приколов». Тем не менее, на одураченного злоумышленника завели уголовное дело, его вовсю разыскивают, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Менеджер компании назвала приметы грабителя. На вид ему 37 лет, его рост около 175 сантиметров. Мужчина был одет в темные штаны, шапку, зимнюю куртку. В руках он держал белый пакет без надписей с вещами.

ИСТОЧНИК KP.RU