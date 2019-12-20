В Смольном сообщили, за что будут отвечать вице-губернаторы Батанов и Соколов

СЕГОДНЯ 01:11 2019-12-20T01:11:11+03:00

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В Смольном поделились списком обязанностей вице-губернатора Эдуарда Батанова. Теперь он контролирует и координирует деятельность архивного комитета, Государственной административно-технической инспекции, комитетов по делам ЗАГС и по делам Арктики. Также Батанов будет помогать взаимодействовать правительству Петербурга с Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Минэкономразвития в вопросах по Крайнему Северу, с «Росатомом» и федеральным архивным агентством.

В официальном распоряжении Смольного перечислено и то, чем будет заниматься Максим Соколов, ставший вице-губернатором Петербурга совсем недавно – 18 декабря. Бывший министр транспорта РФ, как и сообщалось ранее, займется решением вопросов инвестиционной политики, транспорта и туризма. К этому добавятся и другие обязанности.

Максим Соколов вступил в должность вице-губернатора 18 декабря.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Также Соколов будет обеспечивать взаимодействие правительства Петербурга с Минтранспорта кроме вопросов госграницы, Минэкономразвития по части туризма, федеральными агентствами воздушного, ж/д, морского и речного транспорта и с федеральной службой по надзору в сфере транспорта, - гласит документ, опубликованный на сайте Смольного.

Распоряжение вступило в силу уже с 19 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU