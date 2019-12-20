20 декабря в Петербурге будет без шторма и до +2 градусов

СЕГОДНЯ 08:43 2019-12-20T08:43:57+03:00

В пятницу в Петербурге около ноля и опять без снега. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сильный ветер утих и больше не грозит городу разрушениями

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Стихия сменила гнев на милость и больше не угрожает Петербургу. По крайней мере в ближайшие дни. После налетевшего на город шторма, пришла спокойная погода с легким южным бризом и без осадков.

- 20 декабря в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный, умеренный. Температура воздуха ночью и утром составит 0...-2, днем 0...+2 градуса. Атмосферное давление будет повышаться, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Автомобилистов синоптики предупреждают о гололедице, которая легко образовывается на дорогах при таком температурном режиме.

Что касается погоды на выходных, которая интересует всех петербуржцев, то в субботу горожан ждет мокрый снег и до плюс трех градусов, а в воскресенье будет без осадков и еще теплее - до пяти выше ноля.

Напомним, что 18 декабря был установлен абсолютный рекорд температуры в Санкт-Петербурге за всю историю наблюдений. Воздух в городе прогрелся до +7,6, что на 1,2 градуса выше прошлого достижения 1956 года.

ИСТОЧНИК KP.RU