20 декабря в Петербурге будет без шторма и до +2 градусов
Стихия сменила гнев на милость и больше не угрожает Петербургу. По крайней мере в ближайшие дни. После налетевшего на город шторма, пришла спокойная погода с легким южным бризом и без осадков.
- 20 декабря в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный, умеренный. Температура воздуха ночью и утром составит 0...-2, днем 0...+2 градуса. Атмосферное давление будет повышаться, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Автомобилистов синоптики предупреждают о гололедице, которая легко образовывается на дорогах при таком температурном режиме.
Что касается погоды на выходных, которая интересует всех петербуржцев, то в субботу горожан ждет мокрый снег и до плюс трех градусов, а в воскресенье будет без осадков и еще теплее - до пяти выше ноля.
Напомним, что 18 декабря был установлен абсолютный рекорд температуры в Санкт-Петербурге за всю историю наблюдений. Воздух в городе прогрелся до +7,6, что на 1,2 градуса выше прошлого достижения 1956 года.
ИСТОЧНИК KP.RU