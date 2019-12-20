Ждите пробок: в Петербург на саммит съедутся главы государств СНГ
20 декабря Санкт-Петербург вновь станет местом проведения крупного международного события. В пятницу в город на Неве съедутся главы стран СНГ, чтобы принять участие в неформальном саммите Содружества независимых государств, а также в заседании совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
- 20 декабря Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. Перед заседанием совета президент встретится с главой Республики Беларусь Александром Лукашенко, - сообщает пресс-служба Кремля.
По некоторым данным, глава государства уже прилетел в родной город. Еще в четверг вечером он отправился в Константиновский дворец. А вот остальные участники мероприятий прибудут в Петербург только в пятницу. И тут не обойдется без пробок на дорогах и в небе.
Большинство глав государств должны прилететь в Пулково утром пятницы. Автомобилистам стоит учитывать возможные затруднения и внимательно изучать онлайн карты. А лучше ехать на работу на метро.
ИСТОЧНИК KP.RU