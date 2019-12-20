Ждите пробок: в Петербург на саммит съедутся главы государств СНГ

СЕГОДНЯ 08:59 2019-12-20T08:59:12+03:00

20 декабря в Пулково ждут самолеты глав государств СНГ, которые прилетят в Петербург на саммит. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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20 декабря Санкт-Петербург вновь станет местом проведения крупного международного события. В пятницу в город на Неве съедутся главы стран СНГ, чтобы принять участие в неформальном саммите Содружества независимых государств, а также в заседании совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

- 20 декабря Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. Перед заседанием совета президент встретится с главой Республики Беларусь Александром Лукашенко, - сообщает пресс-служба Кремля.

По некоторым данным, глава государства уже прилетел в родной город. Еще в четверг вечером он отправился в Константиновский дворец. А вот остальные участники мероприятий прибудут в Петербург только в пятницу. И тут не обойдется без пробок на дорогах и в небе.

Большинство глав государств должны прилететь в Пулково утром пятницы. Автомобилистам стоит учитывать возможные затруднения и внимательно изучать онлайн карты. А лучше ехать на работу на метро.

ИСТОЧНИК KP.RU