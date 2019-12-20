2019-12-20T08:59:12+03:00
Политика

Ждите пробок: в Петербург на саммит съедутся главы государств СНГ

20 декабря в городе пройдет и заседание совета Евразийского экономического союза
Петр КИБЕР
Поделиться:
20 декабря в Пулково ждут самолеты глав государств СНГ, которые прилетят в Петербург на саммит.20 декабря в Пулково ждут самолеты глав государств СНГ, которые прилетят в Петербург на саммит.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

20 декабря Санкт-Петербург вновь станет местом проведения крупного международного события. В пятницу в город на Неве съедутся главы стран СНГ, чтобы принять участие в неформальном саммите Содружества независимых государств, а также в заседании совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

- 20 декабря Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. Перед заседанием совета президент встретится с главой Республики Беларусь Александром Лукашенко, - сообщает пресс-служба Кремля.

По некоторым данным, глава государства уже прилетел в родной город. Еще в четверг вечером он отправился в Константиновский дворец. А вот остальные участники мероприятий прибудут в Петербург только в пятницу. И тут не обойдется без пробок на дорогах и в небе.

Большинство глав государств должны прилететь в Пулково утром пятницы. Автомобилистам стоит учитывать возможные затруднения и внимательно изучать онлайн карты. А лучше ехать на работу на метро.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дерево придавило человека во время урагана в Ленобласти
В Петербурге сотрудников дипломатического корпуса поздравили с Новым годом
Почти тысячу деревьев ураган повалил на дороги Ленобласти
Петербургский Хатико каждое утро ждет хозяина на Каменноостровском проспекте
На улице Маршала Захарова взорвался мусоропровод
В Карелии на спор с вертолета сбросили «Мерседес-Гелендваген»
Ждите пробок: в Петербург на саммит съедутся главы государств СНГ
20 декабря в Петербурге будет без шторма и до +2 градусов
У метро «Пионерская» девушка на иномарке протаранила полицейский BMW
В Смольном сообщили, за что будут отвечать вице-губернаторы Батанов и Соколов
В Петербурге грабитель-неудачник убежал с купюрами банка приколов после налета на офис срочных займов
В домах Ленобласти, пострадавших от штормового ветра, восстановили электричество
На стенах Никольского собора увековечили имена 14 моряков, героически погибших в подлодке АС-31
Главный тренер СКА Алексей Кудашов считает, что в игре с ЦСКА все решила одна ошибка
Нападающий СКА Александр Барабанов не понимает, почему его команда не забила
СКА уступил ЦСКА в дерби при 62 тысячах болельщиков на «Газпром Арене»
Во время матча СКА и ЦСКА на «Газпром Арене» возле льда забил фонтан