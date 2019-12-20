2019-12-20T09:41:23+03:00
Общество

В Карелии на спор с вертолета сбросили «Мерседес-Гелендваген»

Машина за миллион рублей разбилась всмятку[видео]
Петр КИБЕР
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От дорогого внедорожника остались "рожки да ножки". Фото: "Столица на Онего"От дорогого внедорожника остались "рожки да ножки". Фото: "Столица на Онего"
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Удивительный заказ получили карельские авиаторы из петрозаводского аэропорта «Пески». Двое приезжих мужчин арендовали вертолет и попросили сбросить с него... «Мерседес-Гелендваген». Элитный внедорожник должен был вдребезги разбиться о землю, что и произошло.

- Они приехали, заплатили деньги, наклеили на вертолет наклейку с надписью «Мороз», прикрепили на внешней подвеске машину. Вертолет поднялся в воздух на 300 метров, отлетел немного в сторону от полосы и сбросил автомобиль вниз, - рассказали в аэропорту изданию «Столица на Онего».

Все, по словам представителей аэропорта, было официально. Заезжие гости приехали в «Пески» днем 19 декабря, заключили договор на 20-минутный полет за 250 тысяч рублей и предоставили «Мерседес - G-класса». Машина была не новой - 1995 года выпуска. Но даже такой автомобиль стоит около миллиона рублей.

Это уникальный случай, раньше у нас такого не было, – заявили в аэропорту.

Как позднее стало известно, причиной экстравагантного поступка стал спор. Проигравший и оплатил веселье. В Москве затею провернуть не удалось, а в Карелии - пожалуйста.

Остатки машины с территории аэропорта сгребли бульдозером и отправили на металлолом.

В Карелии с вертолета сбросили "Гелендваген".Видео: "Столица на Онего"

ИСТОЧНИК KP.RU

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