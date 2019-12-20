На улице Маршала Захарова взорвался мусоропровод

СЕГОДНЯ 10:03 2019-12-20T10:03:20+03:00

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Громкий хлопок разбудил утром 20 декабря жителей дома номер 13 на улице Маршала Захарова. перепуганные жильцы вызвали спасателей и полицию. Прибывшие экстренные службы обнаружили, что лестничная площадка в одном из подъездов многоэтажки завалена осколками трубы мусоропровода, которую разорвало в клочья.

- Сначала был пожар, а потом мусоропровод взорвался, - пишут местные жители в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Взрывной волной и осколками побило стекла в окнах на лестничной клетке. По предварительным данным, никто при инциденте не пострадал. Сейчас на место происшествия работают сотрудники полиции и представители МЧС. Они выясняют, что могло гореть так, чтобы разорвать изнутри бетонную трубу, которую представляет собой мусоропровод.

Петербуржцы предполагают, что это могла быть шутка подростков, которые перед Новым годом взрывают петарды где попало.

ИСТОЧНИК KP.RU