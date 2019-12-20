2019-12-20T10:03:20+03:00
Происшествия

На улице Маршала Захарова взорвался мусоропровод

Осколки бетонной трубы раскидало по всей лестничной клетке
Петр КИБЕР
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В многоэтажке на Маршала Зхарова разорвало мусоропровод. Фото: vk.com/spb_todayВ многоэтажке на Маршала Зхарова разорвало мусоропровод. Фото: vk.com/spb_today
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Громкий хлопок разбудил утром 20 декабря жителей дома номер 13 на улице Маршала Захарова. перепуганные жильцы вызвали спасателей и полицию. Прибывшие экстренные службы обнаружили, что лестничная площадка в одном из подъездов многоэтажки завалена осколками трубы мусоропровода, которую разорвало в клочья.

- Сначала был пожар, а потом мусоропровод взорвался, - пишут местные жители в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Взрывной волной и осколками побило стекла в окнах на лестничной клетке. По предварительным данным, никто при инциденте не пострадал. Сейчас на место происшествия работают сотрудники полиции и представители МЧС. Они выясняют, что могло гореть так, чтобы разорвать изнутри бетонную трубу, которую представляет собой мусоропровод.

Петербуржцы предполагают, что это могла быть шутка подростков, которые перед Новым годом взрывают петарды где попало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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