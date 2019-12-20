2019-12-20T10:44:02+03:00
Происшествия

Почти тысячу деревьев ураган повалил на дороги Ленобласти

Порывы ветра во время шторма достигали 30 метров в секунду
Лилия КОЗЛОВА
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Ураган повалил на дороги Ленобласти почти тысячу деревьев / Фото: Администрация ЛенобластиУраган повалил на дороги Ленобласти почти тысячу деревьев / Фото: Администрация Ленобласти
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Дорожные службы Ленинградской области продолжают устранять последствия жуткого урагана, который налетел на регион в ночь на четверг, 19 декабря. Мощный ветер сносил все на своем пути, разрушая рекламные щиты, детские площадки, новогодние елки, кровли домов. Рухнуло огромное количество деревьев – почти тысяча стволов завалили дороги в области.

- За сутки дорожные службы убрали с региональных трасс 748 деревьев, поваленных сильными порывами ветра. Сложнее всего пришлось в Волховском, Кингисеппскому и Кировском районах, - сообщили в администрации Ленобласти.

Ветер бушевал всю ночь. Его порывы достигали 30 метров в секунду. Патрульные бригады работали круглосуточно, чтобы обеспечить безопасный проезд машин и автобусов по областным трассам.

Сейчас дорожный комитет продлил усиленный режим работы для районных ДРСУ на выходные дни. По прогнозу погоды ожидается сильный ветер и мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться от -1 до +4 градусов по Цельсию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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