Почти тысячу деревьев ураган повалил на дороги Ленобласти
Дорожные службы Ленинградской области продолжают устранять последствия жуткого урагана, который налетел на регион в ночь на четверг, 19 декабря. Мощный ветер сносил все на своем пути, разрушая рекламные щиты, детские площадки, новогодние елки, кровли домов. Рухнуло огромное количество деревьев – почти тысяча стволов завалили дороги в области.
- За сутки дорожные службы убрали с региональных трасс 748 деревьев, поваленных сильными порывами ветра. Сложнее всего пришлось в Волховском, Кингисеппскому и Кировском районах, - сообщили в администрации Ленобласти.
Ветер бушевал всю ночь. Его порывы достигали 30 метров в секунду. Патрульные бригады работали круглосуточно, чтобы обеспечить безопасный проезд машин и автобусов по областным трассам.
Сейчас дорожный комитет продлил усиленный режим работы для районных ДРСУ на выходные дни. По прогнозу погоды ожидается сильный ветер и мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться от -1 до +4 градусов по Цельсию.
ИСТОЧНИК KP.RU